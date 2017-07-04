«Зенит» готов отдать за Бонифаци € 7-8 млн

«Зенит» продолжает претендовать на защитника «Торино» Кевина Бонифаци и в ближайшее время может прислать по нему официальный запрос, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Сине-бело-голубые готовы отдать за Бонифаци около € 7-8 млн и хотят узнать, отпустит ли руководство туринцев игрока за предложенную сумму. Ранее сообщалось, что «быки» не планируют расставаться с талантливым 21-летним футболистом.
В минувшем сезоне итальянской Серии В Кевин принял участие в 20 матчах (19 — в основном составе) и забил 3 гола.
Защитник «Торино» Бонифаци интересен «Зениту»