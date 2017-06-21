Защитник «Торино» Бонифаци интересен «Зениту»

Защитник «Торино» Кевин Бонифаци попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает Torinogranata.it. В прошлом сезоне 21-летний футболист на правах аренды выступал за «СПАЛ» и помог команде выйти в Серию А.
Источник отмечает, что, несмотря на интерес со стороны «Зенита», руководство «Торино» не расположено начинать переговоры о продаже игрока. Контракт Бонифаци с туринцами действует до лета 2022 года.
В минувшем сезоне итальянской Серии В Кевин Бонифаци принял участие в 20 матчах (19 в основном составе) и забил 3 гола.
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