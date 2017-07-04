Мутко: стадион в Санкт-Петербурге — один из лучших в мире, уникальное сооружение

Председатель оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что арена в Санкт-Петербурге во время Кубка конфедераций — 2017 показала себя одной из лучших в мире. На стадионе было проведено несколько матчей, в том числе и финал Германия — Чили (1:0).
«Во время турнира стадион доказал свою состоятельность, это один из лучших стадионов мира, уникальное спортивное сооружение. Технический директор ФИФА Марко ван Бастен назвал арену великолепной. Разве это последний человек в футболе? Считаю, что город справился со всеми обязательствами.
Да, сейчас надо дорабатывать поле, но оно выдержало, оно было на уровне. Надо иметь в виду, что таких полей мало, трава под закрытой крышей не растёт, так что, конечно, с технологической точки зрения этот вопрос ещё предстоит дорабатывать – как будет работать выкатное поле. Или его надо менять раз в три месяца. Но в целом хочу отметить высочайший уровень организации в Санкт-Петербурге и стадион, который был украшением. Надеюсь, он будет заполняться и на матчи «Зенита», а мы со сборной России сюда ещё обязательно вернёмся в знак признательности петербургским болельщикам", — цитирует Мутко Welcome2018.