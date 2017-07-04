Жиру: хочу остаться в «Арсенале» и выиграть ещё один трофей

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру не собирается никуда уходить во время летнего трансферного окна. Несмотря на интерес со стороны «Марселя» и ряда других клубов, француз остаётся предан лондонской команде и надеется пополнить коллекцию наград ещё одним трофеем.
«Я выиграл несколько трофеев в карьере, это очень важно, но ещё одна важная вещь заключается в том, что люди видят в тебе бойца, который делает всё возможное для команды. Именно поэтому я хочу продолжать играть за «Арсенал» и всегда делать всё возможное для этого клуба.
Я хотел бы выиграть с «Арсеналом» ещё один трофей и по возможности отработать контракт до конца. Это то, что мотивирует меня», — сказал Жиру в беседе с пресс-службой клуба.
Контракт 30-летнего футболиста истекает летом 2019 года.