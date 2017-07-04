Угу Алмейда: на улицах Дагестана слышал перестрелки, как будто это Дикий Запад

Бывший нападающий «Кубани» и «Анжи» Угу Алмейда рассказал о жизни в России. Португалец в январе 2015 года перешёл в «Кубань», а в июле того же года перебрался в «Анжи», который покинул в январе.
«Когда я перешёл в «Кубань», мне очень нравилось. Меня удивили люди, которые были положительно настроены, дружелюбны и приветливы.
Когда я перешёл в «Анжи», мне сказали, что мы будем жить в Москве, а в межсезонье что-то произошло, и мы были вынуждены переехать в Дагестан. Это поразило меня.
Это была военная зона. Каждый день слышал перестрелки на улице, как будто это Дикий Запад. Помню однажды увидел, как человека сбила машина, и автомобиль просто поехал дальше.
Я жил в отеле, который был при стадионе. Мне было 30 лет, а я жил, будто мне 14, это очень неприятный опыт. Контракт был рассчитан на два года, но я уехал через шесть месяцев», — цитирует Алмейду Expresso.