Роналду обвинили в расизме из-за подписи к фото с темнокожим другом

Нападающего сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду обвинили в расизме из-за фото со своим другом и футболистом Жозе Семеду. На опубликованном в «Инстаграме» снимке Роналду и Семеду позируют в бассейне.
Как пишет Daily Mail, болельщиков разозлила подпись к фото: «Идеальное совпадение: чёрный и белый шоколад». В комментариях к посту многие фанаты обвинили Роналду в расизме, отмечая, что неправильно подчёркивать различия в цвете кожи.
Жозе Семеду — давний друг Роналду, они знакомы ещё со времён выступлений за академию лиссабонского «Спортинга». На данный момент 32-летний хавбек находится без клуба, шесть предыдущих сезонов он провёл в «Шеффилд Уэнсдей».
Фото можно посмотреть в «Инстаграме».