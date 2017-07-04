Трансфер полузащитника «Легии» Оджиджа-Офоэ в «Краснодар» сорвался

В «Краснодар» не перейдёт полузащитник «Легии» Вадис Оджиджа-Офоэ. Клубы согласовали трансфер 28-летнего бельгийца, однако сделка сорвалась в последний момент, пишет издание Przeglad Sportowy.
Сообщается, что Оджиджа-Офоэ прибыл в расположение «Краснодара», успешно прошёл медосмотр и собирался подписывать контракт, однако в итоге отказался от перехода. Что побудило игрока на то, чтобы изменить решение, не уточняется.
В минувшем сезоне чемпионата Польши Оджиджа-Офоэ принял участие в 31 матче и забил 4 гола.
«Краснодар» готов заплатить € 3,5 млн за хавбека «Легии» Оджиджа-Офоэ