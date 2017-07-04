Шишкин: всегда был честен по отношению к болельщикам и партнёрам в «Локомотиве»

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин, на правах свободного агента перешедший в «Краснодар», попрощался с клубом, за который выступал с 2010 года.
«За семь лет, которые я провёл в „Локомотиве“, клуб стал для меня родным. У нас были победы — Кубок России в 2015-м, бронза чемпионата в 2014-м… Были поражения. Были моменты, когда что-то не получалось на поле, но я всегда был честен по отношению к болельщикам и партнёрам по команде. Выходить на поле и биться до конца — по-другому и быть не могло. Хочу сказать спасибо всем футболистам, с которыми я играл в „Локомотиве“, болельщикам, которые искренне поддерживали команду и меня лично, тренерам, с которыми довелось поработать, и, конечно, всему персоналу „Локо“. Спасибо за совместную работу и вашу поддержку за все эти годы! Жму руку каждому из вас!» — написал 30-летний Шишкин на своей странице в «Инстаграме».