Сарсания: «Зенит» решил отдать Мака в ПАОК

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил, что его клуб согласился отпустить полузащитника Роберта Мака в ПАОК. По информации греческих СМИ, хавбек отправится в аренду с правом выкупа.
«Мы решили отдать Мака в ПАОК. У нас налаженные отношения, и мы знаем желание игрока. С минуты на минуту вопрос будет окончательно улажен», — приводит слова Сарсании Metropolis 95.5.
Мак перешёл в «Зенит» летом 2016 как раз из ПАОК. Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В сезоне-2016/17 хавбек отыграл за клуб в 17 матчах РФПЛ, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
В Греции утверждают, что ПАОК сможет выкупить Мака у «Зенита» после аренды