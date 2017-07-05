Терри хотел бы вернуться в «Челси» в качестве тренера

Бывший защитник и капитан «Челси» Джон Терри однажды хочет вернуться в лондонский клуб в качестве тренера. Об этом 36-летний футболист, который на днях перешёл в «Астон Виллу», рассказал в интервью The Independet.
«Моя цель – стать тренером. У нас с Лэмпардом были такие разговоры. Слишком большая мечта? Большой мечты не бывает.
Я всегда хотел быть лучшим, и если мне суждено стать тренером, тогда это должен быть «Челси». Это было бы невероятно, но я понимаю, что нельзя прийти в «Челси» в качестве первой работы», — сказал Терри.
Хиддинк: из Терри может выйти отличный тренер