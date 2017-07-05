Гвардиола: с Луисом Энрике «Барселона» демонстрировала отличный футбол

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола адресовал слова похвалы бывшему главному тренеру «Барселоны» Луису Энрике. Гвардиола, ранее также возглавлявший каталонскую команду, считает, что Луис Энрике достойно справлялся со своими обязанностями.
«С Луисом Энрике «Барселона» демонстрировала отличный футбол. Они были почти непобедимы, когда бывали в соответствующей форме. И пока за «Барселону» будет играть Месси, она будет показывать достойную игру», — приводит слова Гвардиолы L'Esportiu.
Луис Энрике возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 год. Под его руководством команда стала чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), обладателем Кубка страны (2014/15, 2015/16, 2016/17) и Суперкубка УЕФА (2015). Кроме того, «Барселона» выиграла Лигу чемпионов (сезон-2014/15) и клубный чемпионат мира (2015).