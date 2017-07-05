Слуцкий: надеюсь, «Халл Сити» ждёт успешный сезон

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в ходе пресс-конференции ответил на вопросы журналистов, выразив надежду, что «тигров» ждёт успешный сезон.
«Здесь собран профессиональный персонал, профессиональные игроки. Впереди много работы. Все футболисты вернулись в хорошем состоянии. Моё настроение весьма позитивное, мы все очень активно работаем. Тренируемся уже два дня, всё хорошо.
Что касается новых приобретений, это сложный процесс, но мы близки к подписанию контрактов с некоторыми футболистами. Сезон будет непростым не только для меня, но и для игроков, владельцев клуба. Но я надеюсь, что сезон в итоге будет успешным. Мы все преследуем одну цель – повышение в классе», — сказал Слуцкий.
Первый матч в сезоне-2017/18 Чемпионшипа «Халл Сити» проведёт 5 августа против «Астон Виллы».
Расписание можно посмотреть на «Чемпионате».