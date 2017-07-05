Новичок АПЛ «Хаддерсфилд» потратил рекордные £ 11,5 млн на игрока «Монпелье»

Новичок английской Премьер-лиги «Хаддерсфилд Таун» укрепил линию атаки. «Терьеры» приобрели нападающего «Монпелье» Стива Мунье. Об этом говорится на официальном сайте английского клуба.
Стив Мунье подписал контракт на четыре года. Сумма сделки составила £ 11,5 млн (€ 13 млн). Данный трансфер стал рекордным для клуба. Ранее самым дорогим приобретением «Хаддерсфилда» считался Аарон Муй, который был куплен у «Манчестер Сити» за £ 10 млн (€ 11,3 млн).
В сезоне-2016/17 французской Лиги 1 22-летний нападающий в 35 матчах забил 14 голов.
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Новичок АПЛ «Хаддерсфилд» выкупил у «Манчестер Сити» права на Муя