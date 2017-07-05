Бышовец: российский рынок упустил Пепе, он мог усилить РФПЛ

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал переход защитника сборной Португалии Пепе из «Реала» в «Бешикташ».
«В «Реале» и сборной Португалии Пепе был одним из лучших футболистов обороны. Это игрок основного состава, как в клубе, так и в национальной команде. Трудно сказать, почему Пепе выбрал именно Турцию. В последнее время его мучили травмы, которые можно назвать уже хроническими. Но мы видели, что Кубок конфедераций он отыграл на очень хорошем уровне. Видимо, возраст и отсутствие игровой практики в «Реале» повлияли на его выбор. Также Куарежма играет в «Бешикташе», и он мог рассказать о клубе и команде, так часто происходит.
Чемпионат Турции уступает испанскому по напряжённости. Такой игрок, как Пепе, был бы востребован в любом чемпионате. Можно говорить и о нашем чемпионате в таком случае. Можно сказать, что российский рынок упустил Пепе. В играх на Кубке конфедераций он в очередной раз показал себя сильным защитником и определённо усилил бы РФПЛ. Думаю, что он один из самых сильных футболистов, которые приезжали играть в Турцию. Желаю Пепе удачи в его новой команде», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.