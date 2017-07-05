Слуцкий: на данный момент у «Халл Сити» нет возможности пригласить россиян

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, планирует ли английский клуб, который в следующем сезоне выступит в Чемпионшипе, приглашать российских футболистов. Ранее Слуцкий подтвердил, что его команда может взять в аренду нескольких игроков из «Челси».
«Это сложный вопрос. Во-первых, есть лимит на легионеров. Во-вторых, у действительно качественных игроков из России очень большие зарплаты. Так что это очень сложная задача. На данный момент у нас нет возможности пригласить россиян», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.
Слуцкий: последние два дня были самыми сложными в моей жизни!