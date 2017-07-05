Кришито: Манчини работает только с топ-клубами, а «Зенит» входит в их число

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от назначения Роберто Манчини на пост главного тренера питерцев.
«У каждого тренера есть своя специфика. И Спаллетти, и Манчини — очень сильные специалисты. Сейчас же мы гораздо больше занимаемся тактикой, чем, например, в прошлом сезоне. Манчини присущ итальянский стиль и подход. И, конечно, здорово, что теперь он в «Зените», поскольку лучшие тренеры мира — итальянцы.
Все знают, что Манчини работает только с топ-клубами, а «Зенит» входит в их число. Мы всегда хотим побеждать и завоёвывать титулы, а Манчини для этого прекрасно подходит. Роберто мне звонил в конце мая, да. Хотел узнать подробности о городе, о клубе. Конечно, я ему всё рассказал как есть и отметил, что «Зенит» ставит перед собой только высокие цели. Манчини выразил уверенность в своём выборе. Сказал, что ему нравятся амбиции клуба.
Почему Данни перешёл в «Славию»? Ему важно, чтобы его семья была счастлива, а мне — чтобы он сам. Вы знаете, что Данни мне как брат. Мы созваниваемся если не каждый день, то каждые два точно. Я счастлив, если счастлив он", — цитирует Кришито сайт «Зенита».