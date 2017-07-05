Кришито: думаю, главная проблема сборной России на КК-2017 была в головах

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций—2017.
«На КК-2017 удалось посмотреть буквально несколько матчей. Сожалею, что сборная России не смогла выйти из группы. Думаю, что их главная проблема была в головах. Подбор футболистов у вашей сборной хороший. Теперь нужно готовиться к чемпионату мира, где сборная России, думаю, выступит лучше.
На крупных турнирах всегда отличная атмосфера. Да, на Кубке конфедераций играли всего восемь команд, но на чемпионате мира будет ещё круче. Я вижу, что Россия готова, вижу, сколько новых стадионов появилось в стране. Думаю, ЧМ-2018 пройдёт отлично», — цитирует Кришито сайт «Зенита».