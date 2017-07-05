Федун: нужно начать с лимита «8+17» в заявке, а затем снизить его до «5+20»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал новость об изменении формы лимита на легионеров с сезона-2018/19.
«Я всегда выступал за то, чтобы были преференции для доморощенных игроков, но всё будет зависеть от их количества. Мне не нравится схема „10 легионеров плюс 15 россиян“. Я бы сказал, что надо начинать с „8+17“, а потом ежегодно снижать его, „7+18“ и так далее до „5+20“.
Надо внимательно посмотреть на опыт регулирования футбольного рынка в Китае, который ввёл лимит на легионеров и специальные выплаты, если они приобретаются. Уверен, что через четыре-пять лет Китай войдёт в пятёрку-шестёрку ведущих футбольных держав мира", — цитирует Федуна ТАСС.