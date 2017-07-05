Рахимов: пожелаю Кононову умения проявлять характер в тяжёлых ситуациях

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов вспомнил работу в Грозном и пожелал удачи своему преемнику Олегу Кононову.
«Было очень много запоминающихся матчей, и сейчас вспоминаешь и понимаешь, что получал от этого удовольствие. Если вспомните игры с тем же „Спартаком“, который мы обыгрывали и как обыгрывали… Тот матч, в котором забили четыре мяча за 45 минут, когда были в меньшинстве, может быть, внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Надо это посмотреть. Не помню, чтобы на таком уровне такое было. Это теперь в истории грозненской команды. Плюс матчи с „Зенитом“, который является флагманом нашего футбола, — тоже показывали высокий уровень, одерживали убедительные победы. Побеждали и в Питере, и в Грозном.
Дорогие подарки руководства? Это было вначале, когда Мбенге дважды получил машину. Также машину получил Адилсон. С тех пор наш автопарк не вырос. Но я скажу так: никакого злорадства не было, никакой очереди не было, все радовались за ребят, а ребята благодарили всю команду. Это было нормальное явление, и я сам лично никогда не заострял на этом внимание.
Новому тренеру Олегу Кононову хотел бы пожелать пройти длинный путь, который прошёл я. И пожелаю ему умения проявлять характер в тяжёлых ситуациях», — сказал Рахимов в эфире «Тренеры. Live».