«Малага» объявила о трансфере Камени в «Фенербахче» и об аренде другого вратаря

Голкипер «Малаги» Карлос Камени продолжит карьеру в «Фенербахче», сообщает официальный сайт испанского клуба.
33-летний камерунский вратарь перешёл в «Малагу» в 2012 году после восьми проведённых лет в другом испанском клубе «Эспаньоле». В минувшем сезоне он принял участие в 35 матчах за свой клуб, пропустив 46 мячей и совершив 91 сейв. В активе вратаря 73 матча за сборную Камеруна, в составе которой он выступал с 2001 по 2012 год.
Практически сразу после этого «Малага» объявила о переходе в клуб на правах аренды голкипера «Эспаньола» Роберто Хименеса. В минувшем сезоне 31-летний футболист принял участие в четырёх матчах за каталонский клуб в Примере, пропустил девять голов и совершил 10 сейвов.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Малаги».