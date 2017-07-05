Пепе: я люблю мадридский «Реал» и его болельщиков

Бывший защитник «Реала» Пепе, на этой неделе подписавший контракт с «Бешикташем», попрощался с болельщиками и признался, что любит мадридский клуб.
«Я провёл 10 замечательных лет в мадридском «Реале». Две мои дочери родились в Мадриде, я выиграл три Лиги чемпионов и три чемпионата Испании. Я люблю мадридский „Реал“ и его болельщиков», — цитирует Пепе интернет-портал Goal.
Пепе выступал за «Реал» с 2007 года и сыграл за клуб более 300 матчей. В составе мадридской команды защитник выиграл 13 трофеев.
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