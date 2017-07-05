Эшли Коул: как только ты заканчиваешь играть в футбол, ты заканчиваешь жить

Бывший защитник «Челси» Эшли Коул, ныне выступающий в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси», признался, что хотел бы стать скаутом или тренером.
«Тренировать или быть скаутом — это то, что я всегда рассматривал как вариант на будущее, я всегда получал удовольствие во время просмотра игр, когда наблюдал или анализировал действия того или иного футболиста.
Я стараюсь хорошо влиять на молодых игроков, мне это нравится, и я хочу заниматься этим, когда повешу бутсы на гвоздь. Но я хочу играть до тех пор, пока буду соответствовать уровню. Почему? Потому что как только ты заканчиваешь играть в футбол, ты заканчиваешь жить", — цитирует 36-летнего Коула FourFourTwo.