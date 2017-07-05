Экс-игрок «Эвертона» Пинар подписал контракт с действующим чемпионом ЮАР

Клуб из ЮАР «Бидвест Уитс» объявил о переходе экс-полузащитника «Эвертона» Стивена Пинара. Контракт с южноафриканским футболистом рассчитан на один год. Также соглашение предусматривает опцию продления ещё на один сезон, информирует официальный сайт клуба.
Помимо «Эвертона» 35-летний Стивен также защищал цвета «Сандерленда» «Тоттенхэм Хотспур», дортмундской «Боруссии» и «Аякса».
По итогам минувшего сезона «Бидвест Уитс» занял первое место в чемпионате ЮАР.
Фото доступно на официальной странице клуба из ЮАР в социальной сети «Твиттер».