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Зидан попросил руководство «Реала» рассматривать предложения по Хамесу

6 июля 2017, четверг. 07:21. Футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан больше не рассчитывает на полузащитника своей команды Хамеса Родригеса, сообщает AS.

Согласно информации источника, французский специалист попросил руководство «Королевского клуба» рассматривать предложения по футболисту сборной Колумбии. Позиция Зидана не в последнюю очередь обусловлена и намечающимся переходом полузащитника «Бетиса» Даниеля Себальоса в стан «сливочных».

По ходу минувшего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали о желании Родригеса покинуть «Реал» вследствие недостаточной игровой практики. Он сыграл в 22 матчах Примеры, выйдя на поле в стартовом составе лишь в 13 из них. Колумбиец стал автором 8 голов и 6 голевых передач.

В «Реале» надеются, что Хамес сообщит о желании сменить клубную прописку
Источник: AS Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Хамес Родригес
Новости. Футбол
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