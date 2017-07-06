Зидан попросил руководство «Реала» рассматривать предложения по Хамесу

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан больше не рассчитывает на полузащитника своей команды Хамеса Родригеса, сообщает AS.
Согласно информации источника, французский специалист попросил руководство «Королевского клуба» рассматривать предложения по футболисту сборной Колумбии. Позиция Зидана не в последнюю очередь обусловлена и намечающимся переходом полузащитника «Бетиса» Даниеля Себальоса в стан «сливочных».
По ходу минувшего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали о желании Родригеса покинуть «Реал» вследствие недостаточной игровой практики. Он сыграл в 22 матчах Примеры, выйдя на поле в стартовом составе лишь в 13 из них. Колумбиец стал автором 8 голов и 6 голевых передач.