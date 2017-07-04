В «Реале» надеются, что Хамес сообщит о желании сменить клубную прописку

Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» были бы не прочь выставить полузащитника Хамеса Родригеса на трансфер, сообщает Marca.
Однако футболист сборной Колумбии пока о желании покинуть стан «сливочных» не сообщал, что подтвердили и представители его ближайшего окружения. «Реалу» будет нелегко продать Родригеса в другой клуб, поскольку испанцы требуют за него не менее € 75 млн.
По ходу минувшего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали о желании Родригеса покинуть «Реал» вследствие недостаточной игровой практики. Он сыграл в 22 матчах Примеры, выйдя на поле в стартовом составе лишь в 13 из них. Колумбиец стал автором 8 голов и 6 результативных передач.