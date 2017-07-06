Наставник «Ганновера-96» разрешает игрокам сигареты, кока-колу и нутеллу

Главный тренер «Ганновера-96» Андре Брайтенрайтер признал, что относится достаточно спокойно к некоторым вещам, касающимся жизни его подопечных вне поля. Брайтенрайтер считает, что футболисты могут позволить себе некоторые слабости.
«Иногда на завтрак можно позволить себе и нутеллу. Ведь все же люди. Мне кажется, что в нашей команде нет ни одного курящего футболиста. Но если кто-то из них и курит, то меня это совершенно не волнует. В этом вопросе я совершенно спокоен. Главное, чтобы на поле они осуществляли соответствующую работу», — цитирует Брайтенрайтера интернет-портал Goal.
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