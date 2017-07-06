Дубль Джовинко помог «Торонто» победить «Орландо»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата MLS на выезде победил «Орландо-Сити» со счётом 3:1. На 18-й минуте канадскую команду вперёд вывел Джози Алтидор, а вскоре после перерыва Себастьян Джовинко упрочил преимущество «Торонто».
Карлос Ривас с передачи Кака отыграл один гол, но большего добиться хозяевам не удалось. Окончательный счёт установил Джовинко, оформивший дубль.
Эта победа позволила «Торонто» набрать 38 очков и сравняться с лидером Восточной конференции «Чикаго Файр». «Орландо-Сити» (29 очков) — пятый.