Киммих: в «Баварии» игроку важно не мириться со всем и не давать себя в обиду

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих отметил, что у футболиста должен быть сильный характер, чтобы суметь преуспеть в немецком гранде. Сам Киммих уже неоднократно отмечал, что в грядущем сезоне намерен выходить на поле намного чаще, чем в минувшем.
«В «Баварии» игроку важно не мириться со всем и не давать себя в обиду. Если бы у меня был выбор между 30-35 матчами в качестве правого защитника и 20 играми в амплуа опорного полузащитника, то я бы выбрал первое. И не против своей воли, поскольку и в этом случае я бы играл со страстью», — цитирует Киммиха Kicker.
По итогам последнего сезона Киммих принял участие в 27 матчах Бундеслиги, выйдя на поле в основном составе в 15 играх. Он стал автором 6 голов и 1 результативной передачи. В «Баварию» Киммих перешёл в 2015 году из «РБ Лейпциг».