Подольски представлен в качестве игрока японского клуба «Виссел Кобе»

Нападающий Лукаш Подольски прибыл в Японию и был официально представлен в качестве игрока «Виссел Кобе». Об этом говорится на официальной странице японского клуба в «Твиттере».
32-летний футболист перебрался в Японию из «Галатасарая», однако детали сделки и срок контракта не разглашаются. В «Виссел Кобе» бывший нападающий сборной Германии будет играть под 10-м номером.
Контракт Лукаша Подольски с «Галатасараем» действовал до лета 2018 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 2,6 млн.
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Подольски стал игроком японского клуба «Виссел Кобе»