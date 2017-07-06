Задай вопрос Александру Егорову!

Бывший арбитр Александр Егоров станет очередным гостем редакции «Чемпионата».
Вы можете присылать свои вопросы на электронный адрес: askchampionat@rambler.ru. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Убедительно просим рядом с вопросом указывать своё имя или ник.
3 июля Российский футбольный союз сообщил о кадровых изменениях в департаменте судейства и инспектирования. Алексей Николаев принял решение сосредоточиться на продолжении судейской карьеры, в связи с чем покинул должность заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования. Данный пост занял Егоров, ещё в сезоне-2016/17 обслуживавший матчи российской Премьер-Лиги.