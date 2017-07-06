Арустамян: «Зенит» предлагает «Краснодару» Кокорина и Молло в обмен на Смолова

«Краснодар» и «Зенит» обсуждают трансфер нападающего Фёдора Смолова, при этом петербуржцы предлагают в обмен на форварда сразу двух своих футболистов — Александра Кокорина и Йоана Молло. Об этом в социальной сети сообщил телекомментатор Нобель Арустамян.
«По моим данным, „Зенит“ и „Краснодар“ обсуждают трансфер Смолова. „Зенит“ сделал предложение, один из вариантов — обмен на Кокорина и Молло. „Краснодар“ хочет только Кокорина и доплаты в 10 млн евро. Стороны взяли паузу в переговорах», — написал Арустамян в «Твиттере».
«Зенит» может обменять Кокорина на Смолова с доплатой «Краснодару»