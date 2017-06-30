«Зенит» может обменять Кокорина на Смолова с доплатой «Краснодару»

«Зенит» может приобрести нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, при этом включив в сделку форварда Александра Кокорина. Об этом сообщил телекомментатор Нобель Арустамян.
«Допускаю различные варианты, при которых Смолов может переехать в Петербург. Главный вопрос – в желании самого «Зенита». Мы знаем, что «Краснодару» симпатичны российские футболисты, прежде всего Шатов и Кокорин. Не исключаю вариант, при котором «Зенит» и «Краснодар» могут согласовать трансфер Смолова, при этом включив в сделку Кокорина (с доплатой «Краснодару»). По крайней мере, предварительные разговоры на эту тему уже были», — цитирует Арустамяна «Матч ТВ».
В минувшем сезоне РФПЛ Смолов провёл 22 матча, забив 18 голов.