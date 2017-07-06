«Томь» подписала контракт с защитником «Урала» и усилится форвардом «Оренбурга»

Как стало известно «Чемпионату», «Томь» пополнилась двумя футболистами. На правах аренды в томский клуб перешёл центральный защитник Алексей Герасимов, права на которого принадлежат «Уралу».
Также контракт с «Томью» подпишет нападающий «Оренбурга» Анзор Саная, детали этого перехода пока не уточняются.
Алексей Герасимов является воспитанником «Урала». В 2014 году 24-летний защитник на правах аренды выступал за «СКА-Энергию», а в 2015 году — за «Жетысу».
Что касается Анзора Санаи, 28-летний нападающий в прошлом сезоне принял участие в 17 матчах РФПЛ (6 в основном составе), но результативными действиями не отметился.