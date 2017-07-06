«Томь» планирует 7 июля снять запрет на регистрацию новых игроков

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов рассказал, когда клуб планирует снять запрет на регистрацию игроков.
«Мы рассчитывали, что 5 июня будет заседание Палаты по разрешению споров. К сожалению, оно будет только 7 июля. Надеемся, что на этом заседании и откроем нашу заявку на регистрацию новых игроков. Клуб делает все шаги для этого.
В заявке «Томи» сейчас всего девять молодых футболистов и один опытный Анте Пульич. Конечно, нам очень нужно усиление. Пока не готов называть конкретные фамилии», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
В отношении «Кубани» и «Томи» введено ограничение заявки до 18 игроков