«Лос-Анджелес Гэлакси» не смог согласовать переход Жиньяка

Бывший нападающий «Марселя» Андре-Пьер Жиньяк, ныне выступающий за мексиканский клуб «Тигрес», не перейдёт летом в «Лос-Анджелес Гэлакси». Как сообщает L'Equipe, представители команды MLS прилетали в Марсель для того, чтобы убедить форварда переехать в США.
Жиньяк согласовал с «Лос-Анджелес Гэлакси» условия личного контракта, однако американскому клубу не удалось утрясти финансовый вопрос с «Тигресом».
В прошлом сезоне 31-летний футболист провёл 41 матч во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 7 голевых передач.
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