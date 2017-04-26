Жиньяк: лучше умру, чем перейду в «ПСЖ»

Бывший нападающий «Марселя» Андре-Пьер Жиньяк признался, что никогда не перейдёт в «ПСЖ», если получит предложение от парижан. 31-летний футболист играет в Мексике, где защищает цвета «Тигрес».
«Я ненавижу «ПСЖ». Я бы скорее умер, чем принял их предложение. Даже если они дадут в 10 раз больше денег, я скажу нет. Вы представить себе не можете, как я радовался, когда «Барселона» забила шестой гол «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Моя жена была испугана.
Чемпионат мира в России? Я не вижу себя в сборной Франции. Думаю, что настало время молодых игроков», — сказал Жиньяк в интервью Life & Stile.
В нынешнем сезоне Андре-Пьер Жиньяк принял участие в 32 официальных матчах за «Тигрес», забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.