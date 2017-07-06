«Бешикташ» хочет обменять Азмуна на Бойко и Озбилиза и доплатить € 3,5 млн

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Fotospor, в нём заинтересован «Бешикташ», который готов включить в сделку сразу двух своих футболистов.
Отмечается, что турецкий клуб готов обменять Азмуна на украинского голкипера Дениса Бойко, а также армянского полузащитника Араза Озбилиза, известного по выступлениям за «Кубань» и «Спартак». При этом «Бешикташ» готов доплатить «Ростову» € 3,5 млн.
Ранее в СМИ сообщалось, что Азмун близок к переходу в «Рубин». Также была информация об интересе к иранцу со стороны «Лацио». В минувшем сезоне Сердар провёл 27 матчей в РФПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.