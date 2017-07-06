Новичок «Суонси»: сказал жене, что не сбрею усы, пока не получу вызова в сборную

Новичок «Суонси» Роке Меса, который сегодня перешёл в английский клуб из «Лас-Пальмаса», объяснил, почему принял решение отрастить усы.
«Это маленькое обещание моей жене. Я сказал ей, что не сбрею усы, пока не получу вызова в сборную Испании. Думаю, усы стали частью моего имиджа», — цитирует Месу официальный сайт «Суонси».
28-летний испанец подписал с валлийским клубом контракт сроком на четыре года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила £ 11 млн (€ 12, 5 млн).
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