Бывший хавбек ЦСКА Хонда тренируется с американской командой «Оранж Каунти»

Бывший полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда, известный в России по выступлению за ЦСКА, тренируется с американской командой «Оранж Каунти», выступающей в USL — второй дивизион лиги Северной Америки.
31-летний японский хавбек после ухода из «Милана» по окончании сезона пребывает в статусе свободного агента и ведёт поиски нового клуба.
По информации ESPN FC, интерес к Хонде проявляют несколько клубов MLS. Также сообщалось о возможном переходе футболиста в «Галатасарай».
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Хонда сообщил, что покинет «Милан» по окончании сезона