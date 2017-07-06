Генсек ФИФА: люди уезжали из России с мыслью, что это был лучший КК в истории

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура на презентации кубка чемпионата мира в «Лужниках» поделилась впечатлениями от московского стадиона, который примет матчи ЧМ-2018, а также рассказала об успешном проведении в России Кубка конфедераций — 2017.
«Всего год назад я уже была в «Лужниках», но обстановка была совсем другой. Вокруг трудились 1000 рабочих, а грузовики возили строительные материалы. Год спустя я вижу, что стадион почти готов. Приветствую российских строителей и организаторов.
628 тысяч человек посетили Кубок конфедераций. Все они остались довольны. В среднем в каждом матче забивали по три гола, не так много, но они все были хорошие. По окончании Кубка конфедераций люди уезжали с мыслью, что это был лучший Кубок конфедераций в истории», — передаёт слова Самуры корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.