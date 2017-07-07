Дефо не смог сдержать слёз, отвечая на вопрос о 6-летнем Лоури, болеющем раком

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо не смог сдержать слёз, когда один из журналистов поинтересовался, что связывает его с шестилетним Брэдли Лоури. Произошло это во время презентации Дефо в качестве игрока «вишен».
Маленький фанат «Сандерленда» болен раком, и Дефо, который в прошлом сезоне выступал за «чёрных котов», поддержал Лоури. Вместе с ним Дефо в марте этого года вышел на поле перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018. Эта встреча стала для Дефо первой с ноября 2013 года.
В начале этой недели Дефо посетил больницу, где находится мальчик, чтобы увидеть своего друга и попрощаться.
«Это было тяжело. Я старался быть сильным, но я не знаю, как словами выразить то, что я чувствую. Это особенный момент. Когда я впервые встретил его, не мог поверить, что он болен раком. С этого момента была невероятная связь. Каждый день общаюсь с его семьёй, был с ним несколько дней назад. Было тяжело видеть, как он страдает. Не было ни дня, чтобы я не проснулся и не проверил телефон или не думал о маленьком Брэдли. Его любовь настоящая», — сказал Дефо.
Видео также доступно в «Твиттере».