Капдевила: с Бекхэмом я допустил ошибку, назвав его красивым

Бывший защитник сборной Испании, «Депортиво», «Атлетико» и «Вильярреала» Хоан Капдевила рассказал о некоторых любопытных эпизодах из своей карьеры. Касаются они экс-полузащитника «Манчестер Юнайтер» и мадридского «Реала» Дэвида Бекхэма.
«С Бекхэмом я допустил ошибку, назвав его красивым. Я хотел посоветовать ему быть осторожным на поле, но вместо слова «careful» (осторожный) употребил прилагательное «beautiful» (красивый). Не знаю, как он это воспринял. На тот момент владел английским не очень сильно. В другой раз он оставил на моём лице царапину. После этого я в течение одной недели брился каждый день и так ходил по улицам Ла-Коруньи, чтобы говорить людям, что это дело рук Бекхэма», — приводит слова Капдевилы Onda Cero.