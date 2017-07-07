Лучший бомбардир в истории «Амкара» стал тренером-аналитиком пермского клуба

Константин Парамонов, лучший бомбардир «Амкара» за всю его историю, работавший с молодёжным составом пермяков более восьми лет, продолжит работу в структуре уральского клуба. Специалист будет одним из тренеров-аналитиков в селекционном отделе «Амкара», а также будет курировать юношей старшего возраста (2001-2004 г. р.) в центре подготовки молодых футболистов «Амкара». Парамонов уже приступил к выполнению своих новых обязанностей.
«Константин Парамонов – настоящий профессионал и неотъемлемая часть футбольного клуба «Амкар». Его опыт и навыки, безусловно, будут полезны в процессе подготовки начинающих футболистов и на новой должности в селекционном отделе», — цитирует пресс-служба клуба генерального директора «Амкара» Игоря Резвухина.