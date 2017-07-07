ФИФА приостановила деятельность футбольной ассоциации Судана. Об этом сообщает ESPN FC. Причина такого решения – незаконные выборы. В апреле главой ассоциации стал Абдель Рахман Сир аль-Хатим, который занял место Мутасима Гаафара Сира аль-Хатима. При этом ранее ФИФА предупредила, что выборы не должны состояться до конца текущего года.
«Мы вынуждены сообщить, что приостановили деятельность футбольной ассоциации Судана. Таково решение совета ФИФА», — говорится в письме, которое подписала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.
Также футбольным клубам Судана запрещено принимать участие в международных турнирах до тех пор, пока запрет не будет снят. Произойти это может в том случае, если ранее принятое решение о смене президента ассоциации будет признано недействительным и Гаафар будет восстановлен в должности.