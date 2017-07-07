Кейлор Навас: игрокам «Реала» не следует почивать на лаврах

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас призвал своих партнёров по команде поскорее забыть об успехах последнего сезона и настроиться на победы в очередном. Подопечные Зинедина Зидана выиграли чемпионат Испании, Лигу чемпионов, а также одержали победу на клубном чемпионате мира.
«Игрокам «Реала» не следует почивать на лаврах. Мы выиграли в минувшем сезоне Примеру и Лигу чемпионов. Всё это останется в нашей памяти, истории и гордости. Однако нельзя жить прошлым. Ведь впереди новые титулы, за которые необходимо бороться. Мы хотим их выиграть», — приводит слова Наваса Bernabeu Digital.
Ранее Навас отметил, что не боится конкуренции, если «Королевский клуб» приобретёт нового вратаря.