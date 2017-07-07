Нападающий «Крыльев Советов» Кудряшов продолжит карьеру в «Томи»

Нападающий «Крыльев Советов» Павел Кудряшов продолжит карьеру в «Томи». Об этом рассказал генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.
«Павел Кудряшов переходит из «Крыльев Советов» в «Томь» на правах аренды», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
20-летний Павел Кудряшов является воспитанником «Томи». На счету нападающего 8 матчей за первую команду томичей. Также Кудряшов 41 раз выходил на поле в составе «Томи-2». За вторую команду футболист забил 9 голов.
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