С «Томи» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Сегодня состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, по итогам которого было принято решение удовлетворить заявление «Томи» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. После заседания палаты заявку томской команды на сезон-2017/18 пополнили восемь новичков, которые смогут принять участие в завтрашнем матче с «Кубанью».
Состав «Томи» пополнили: вратарь Юрий Шафинский (контракт на 2 года), защитники Алексей Герасимов (аренда до конца сезона) и Дмитрий Соколов (контракт на 1 год), полузащитники Роман Войдель (контракт на 1 год), Юрий Петраков (контракт на 2 года), Сергей Каретник (контракт на 1 год) и Павел Кудряшов (аренда на сезон), а также нападающий Анзор Саная (контракт на 1 год). После прохождения медицинского осмотра будет заявлен полузащитник Павел Деобальд, сообщает пресс-служба клуба.