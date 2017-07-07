Самедов: не скажу, что матч с «Локомотивом» принципиален, для меня важен трофей

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча состоится 14 июля в Черкизово.
«Работа идёт хорошо, сделали то, что должны были сделать. Всё по плану. Мы за короткий отпуск не успели растерять те кондиции.
В прошлом сезоне я действительно в некоторых моментах чувствовал давление. Вспоминается матч с «Анжи», когда пришло свыше 40 тысяч зрителей и я был ошарашен. Когда видишь это воочию, это потрясающе.
Не могу сказать, что матч с «Локомотивом» принципиален в том смысле, что я играл за них. Я думаю, для меня важен именно трофей. Это единственный трофей в России, который мне не удалось ещё завоевать. Надеюсь, 14 июля у меня будет тот трофей, которого мне недостаёт", — сказал Самедов в интервью клубному телевидению.