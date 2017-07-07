Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Самедов: не скажу, что матч с «Локомотивом» принципиален, для меня важен трофей

7 июля 2017, пятница. 15:17. Футбол

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча состоится 14 июля в Черкизово.

«Работа идёт хорошо, сделали то, что должны были сделать. Всё по плану. Мы за короткий отпуск не успели растерять те кондиции.

В прошлом сезоне я действительно в некоторых моментах чувствовал давление. Вспоминается матч с «Анжи», когда пришло свыше 40 тысяч зрителей и я был ошарашен. Когда видишь это воочию, это потрясающе.

Не могу сказать, что матч с «Локомотивом» принципиален в том смысле, что я играл за них. Я думаю, для меня важен именно трофей. Это единственный трофей в России, который мне не удалось ещё завоевать. Надеюсь, 14 июля у меня будет тот трофей, которого мне недостаёт", — сказал Самедов в интервью клубному телевидению.

Самедов: для «Спартака» Лига чемпионов начинается с матча за Суперкубок России
Источник: Официальный канал ФК "Спартак" (Москва) в YouTube Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Александр Самедов
Новости. Футбол
7 июля 2017, пятница
15:36 Стала известна причина аварийной посадки самолёта с тульским «Арсеналом» в Вене
15:30 Полузащитник «Амкара» Йовичич продолжит карьеру в «Црвене Звезде»
15:28 Самолёт с тульским «Арсеналом» совершил аварийную посадку в Вене
15:25 Дриусси отправится в Европу 11 июля на медосмотр для «Зенита»
15:20 «Эвертон» ожидает, что «МЮ» заплатит за Лукаку £ 90 млн
15:17 Самедов: не скажу, что матч с «Локомотивом» принципиален, для меня важен трофей
15:16 Мертезакер после окончания карьеры будет работать в академии «Арсенала»
14:45 С «Томи» снят запрет на регистрацию новых футболистов
14:43 Шадли не захотел лететь с «Вест Бромвичем» на сборы и будет работать в Англии
14:37 Руни готов пойти на снижение зарплаты ради перехода из «МЮ» в «Эвертон»
14:32 Киреев: работа, которую я сейчас делаю, не интересная, очень скучная
14:21 Классон: рад, что мне наконец-то удалось прервать полосу невезения
14:19 Бартомеу: Месси — самый высокооплачиваемый игрок в мире и в истории футбола
14:08 Конте крайне недоволен трансферной кампанией «Челси» в летнее межсезонье
13:56 В «Арсенале» обеспокоены, что Санчес может перейти в «Манчестер Сити»
13:49 Голкипер «Байера» Лено может перейти в «Наполи»
13:41 На «Волгоград Арене» завершён подъём крупнейшей в России вантовой кровли
13:38 Агент: если президент «ПСЖ» продаст Верратти, его в Катаре не простят
13:13 Марадона оскорбил нецензурными словами болельщика и его мать
13:08 Нападающий «Крыльев Советов» Кудряшов продолжит карьеру в «Томи»
13:03 Кейлор Навас: игрокам «Реала» не следует почивать на лаврах
13:03 Газизов: судьба Готлиба в «Уфе» не решится раньше 11 июля
12:59 Умер заслуженный тренер СССР, бывший игрок «Локомотива» Владимир Ивашков
12:43 «Вест Хэм» по просьбе Билича прекратил переговоры с «МС» по Ихеаначо
12:36 Тельо советует Себальосу предпочесть «Барселону» «Реалу»
12:32 «Интер» объявил о переходе словацкого защитника Шкриньяра
12:31 А. Евсеев: Радимов сказал, что Тарханов любит работать с молодыми футболистами
12:27 ФИФА приостановила деятельность футбольной ассоциации Судана
12:19 13 июля «Урал» встретится с болельщиками и представит новых футболистов
12:15 Лучший бомбардир в истории «Амкара» стал тренером-аналитиком пермского клуба
12:06 Штарке: думаю, на старте сезона Нойер будет в строю
12:02 Погба и Лукаку вместе провели тренировку в Лос-Анджелесе
11:45 Сарсания: жест Дзюбы и Кокорина вряд ли направлен против Черчесова
11:33 Сарсания: в покупке Ерохина и Полоза «Зенит» оказался немного быстрее «Рубина»
11:30 Вернблум пошутил, что уничтожит Тошича, если будет играть против него
11:28 Бартомеу: вопрос Вальверде не обсуждали с Месси, а «ПСЖ» не продаёт Верратти
11:12 Сарсания: Смолов был интересен «Зениту», но условия перехода нам не подходят
11:10 Гончаренко: Тошич доставил ЦСКА много эмоций, был полезен своей игрой и голами
11:09 Божович: матч с «Динамо» покажет, на что «Арсенал» может рассчитывать
11:08 Смолов отказался перейти в «Зенит» и попросит Галицкого о трансфере в «Спартак»
11:07 «Уфа» подписала контракт с 19-летним голкипером
10:48 Румменигге ждёт от Томаса Мюллера более сильной игры
10:42 Капдевила: с Бекхэмом я допустил ошибку, назвав его красивым
10:38 Матч за Суперкубок России «Спартак» — «Локомотив» будет судить Безбородов
10:33 Дефо не смог сдержать слёз, отвечая на вопрос о 6-летнем Лоури, болеющем раком
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой вариант лимита вам нравится больше?
Архив →
© championat.com, 2000–2017