Самедов: для «Спартака» ЛЧ начинается с матча за Суперкубок России

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от Лиги чемпионов.
«Готова ли команда к Лиге чемпионов в нынешнем составе? Отвечать на такой вопрос – не в моей компетенции. Есть обойма футболистов, есть наигранный состав. Кто будет в команде, тот и выйдет на поле. Могу сказать точно – отдаваться за „Спартак“ готовы все. Остальное – дело руководства и тренерского штаба.
Чего жду от турнира? Ну, начнём с того, что это будет моя первая Лига чемпионов. Чемпионаты мира и Европы были, Кубок конфедераций был, а вот на клубном уровне такой турнир предстоит впервые. Это, конечно, мотивирует. Сейчас важно сразу поймать ритм, обеспечить хороший старт. Фактически Лига чемпионов для нас начинается с Суперкубка России. Есть шанс создать себе настроение на первые туры. А там уже дойдем до Лиги чемпионов. Понятно, что это высочайший уровень, лучший клубный турнир в мире. Соперников загадывать не буду – в любом случае с кем-то из топов придется сыграть, а то и с двумя. А то и с тремя!
«Спартак» в первой корзине. Вторая тоже будет очень хорошей, так что не переживайте, сильных соперников на нас хватит», — цитирует футболиста «Спорт-экспресс».
Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт 14 июля на стадионе «Локомотив» в Москве.