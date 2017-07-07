20-летний хавбек Ярошенко покинул расположение «Ростова» из-за перелома ребра

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Валерий Ярошенко покинул расположение «Ростова» из-за травмы, которую он получил на сборе в Австрии. У 20-летнего футболиста сломано ребро. Ярошенко полетел домой в Санкт-Петербург, где пройдёт курс лечения.
Ярошенко перешёл в «Ростов» летом прошлого года. Вторую половину минувшего сезона молодой хавбек провёл на правах аренды в калининградской «Балтике», за которую отыграл четыре матча в Футбольной национальной лиге и не отметился результативными действиями.